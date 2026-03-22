Иран ударил по главному аэропорту Израиля

Военные Ирана атаковали крупнейшую воздушную гавань Израиля — международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный в Тель-Авиве. Об этом заявил генерал-майор Мохаммад Акраминия, его слова приводит Telegram-канал Корпуса стражей исламской республики (КСИР).

Нападение, уточнил он, было совершено при помощи передовых дронов Arash-2. Этот тип БПЛА представляет собой усовершенствованную и разрушительную версию беспилотников Kian и Arash-1. Дальность полета новой техники составляет 2 тысячи километров. Цель в Тель-Авиве входила в радиус действия новых беспилотников, отметил Акраминия.

Ранее сообщалось о применении иранским военными новой ракеты против Израиля. В четверг, 19 марта, стало известно о попадании управляемых ракет «Насралла» в нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные в Хайфе и Ашдоде. Кроме того, ударам Ирана подверглись военные базы США на Ближнем Востоке.

До этого Иран впервые с начала совместной военной операции США и Израиля ударил по американскому истребителю F-35. В результате экипажу самолета-невидимки пятого поколения пришлось совершить экстренную посадку, уточнил представитель Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) Тим Хоккинс.