Взрыв прогремел в украинском городе

В субботу в городе Конотоп Сумской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра населенного пункта.

Стало известно, что взрыв в Конотопе произошел днем в субботу – жители сообщили о громких звуках. При этом, в Сумской области, как и ряде других областей Украины, звучит воздушная тревога.

Стало известно, что сигнал тревоги запущен в Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях, помимо Сумской области.

Ранее стало известно, что в районе завода в Сумах по производству взрывчатки ранее также прогремел взрыв.