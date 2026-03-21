Раскрыта цель ударов Израиля по Тегерану

Израиль во время последних авиаударов по Тегерану пытался ликвидировать начальника иранской полиции генерала Резу Радана. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

При этом о состоянии Радана и последствиях обстрелов Тегерана информации нет. Иранские официальные лица также пока не прокомментировали данные телеканала.

Ранее профессор Майкл Хадсон предположил, что конфликт США и Израиля с Ираном, вероятно, продолжится и в 2027 году. По его словам, президент США Дональд Трамп намерен лично назначить нового лидера Ирана, в то время как Исламская Республика продолжит сражаться.

До этого сообщалось, что США и Израиль проводят психологические операции против Ирана, чтобы подорвать национальное единство страны.