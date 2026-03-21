Франция впервые с начала войны с Ираном пропустила бомбардировщики США

Франция впервые с начала войны США и Израиля с Ираном пропустила американские бомбардировщики через свою территорию. Об этом сообщило издание Itamilradar.

Отмечается, что группа американских стратегических бомбардировщиков взлетела с британской базы RAF Fairford, пролетела над территорией Франции, вошла в Средиземное море с запада, после чего продолжила движение на восток.

Уточняется, что в полете участвовали два бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress и два Rockwell B-1B Lancer.

Стратегические бомбардировщики США направились к Ирану

Ранее сообщалось, что два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress направились в сторону Ближнего Востока на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Они были замечены в Средиземном море недалеко от побережья Сицилии и направлялись на восток.