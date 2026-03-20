Предсказан исход наземной операции США в Иране

Для проведения наземной операции в Иране США потребуется около полумиллиона человек, а потери вырастут многократно. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее СМИ сообщили, что США ускоряют отправку вооруженных сил на Ближний Восток. Свыше двух тысяч морпехов из Сан-Диего прибудут в регион уже в ближайшие дни.

«Объективно, им нужно собрать группировку численностью не менее полумиллиона человек. Иран — большая страна с серьезными вооруженными силами, по сути, там две армии — КСИР и обычная армия. Поэтому легкой прогулки по захвату острова Харк не будет», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт обратил внимание, что другие страны НАТО не отозвались на просьбу американского лидера Дональда Трампа поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. При этом Дандыкин не исключает, что Штаты действительно могут готовить какую-то операцию.

«Это может быть операция, как проводилась в Венесуэле. Но тут немного другая ситуация, эти несколько тысяч морпехов — это капля в море. Понятно, что есть десантники, "котики" всякие, но потери будут кратно выше, чем были до сих пор. Проведение какой-либо операции требует времени, а время, на мой взгляд, работает не на них», — заключил он.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля — военные нанесли удары по иранской территории, в том числе по Тегерану. В ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ на агрессию иранские военные начали бить по Израилю, а также по военным объектам США на территории Ближнего Востока.