Армии передали комплексы «Панцирь-С», которые могут сбивать Storm Shadow

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил на вооружение армии зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», сообщил Ростех. Эти системы предназначены для защиты военных, промышленных и административных объектов, а также больших территорий.

Комплекс играет важную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства России и демонстрирует высокую эффективность в реальных боевых условиях. ЗРПК каждый день подтверждает свою эффективность в ходе выполнения боевых задач.

«Панцирь-С» способен перехватывать практически все виды воздушных целей, включая беспилотники, баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и «Фламинго». Кроме того, ЗРПК сбивает скоростные ракеты HARM и управляемые снаряды HIMARS.

Ранее Минобороны получило партию зенитных комплексов «Панцирь-СМД». Каждый оснащен боекомплектом до 48 ракет, включая мини-ракеты. Система управления объединяет многофункциональную радиолокационную и электронно-оптическую системы, а также обеспечивает автоматическую оценку эффективности стрельбы.