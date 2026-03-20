Названа стоимость операции США против Ирана

Специализированный интернет-портал Iran War Cost Tracker, занимающийся подсчетом военных расходов, опубликовал новые данные о стоимости военной кампании США против Ирана. Согласно обновленной информации, размещенной на сайте, общие затраты на проведение операции уже перешагнули отметку в 25 миллиардов долларов.

Авторы ресурса поясняют свою методику расчета. За основу взяты данные из доклада Пентагона конгрессу, согласно которому только первые шесть дней боевых действий обошлись американской казне в 11,3 миллиарда долларов.

К этой сумме добавили ежедневные расходы, составляющие, по оценкам портала, около миллиарда долларов в сутки на продолжение операции. Таким образом, счетчик, работающий в режиме реального времени, показывает, что военная атака обходится налогоплательщикам примерно в 11,5 тысяч долларов каждую секунду.

Примечательно, что ранее, в минувшее воскресенье, глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет называл другую цифру. По его словам, на 16 марта расходы на иранскую операцию составляли 12 миллиардов долларов, что существенно ниже текущих оценок независимого портала.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что США срочно перебрасывают тысячи морпехов на Ближний Восток.