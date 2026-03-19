США и Израиль нанесли удары по Тегерану

Военные действия между США, Израилем и Ираном нарушили работу Ормузского пролива, вызвав разрушения и гибель мирных жителей в регионе.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая столицу страны Тегеран, передает ТАСС. В результате атак сообщается о значительных разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

Иран в ответ осуществляет удары по территории Израиля, а также по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке.

Эскалация конфликта привела к фактической блокировке Ормузского пролива, который является одним из важнейших маршрутов для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

Эти события существенно повлияли на уровень экспорта и добычи нефти в странах региона.

В связи с обострением ситуации президент США Дональд Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Британии и другим государствам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам Израиля и заявили об атаке на Пятый флот США.

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) пока не участвует в военных операциях против США и Израиля. Представитель группировки отметил, что хуситы «держат пальцы на спусковом крючке».