Российскую «Штору-М» модернизировали

Российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направленного действия «Штора-М» модели К-8/600 модернизировали. Об этом ТАСС в ходе XXIX Международного салона «Архимед — 2026» сообщили представители научно-производственного объединения (НПО) «Киловатт».

Теперь станция РЭБ от аккумулятора вместо часа работает 3,5 часа, а ее габариты уменьшены.

«При этом можно иметь необходимый запас аккумуляторов. Бойцы предпочли именно этот вариант нашей разработки и сказали, что мощность не стоит увеличивать», — сказал производитель.

В апреле газета «Известия» сообщила, что НПО «Киловатт» на выставке Securika Moscow 2025 в Москве представило станцию РЭБ «Штора» К-12/700.

Тогда же представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков рассказал о создании беспилотной логистической системы «Ямщик» с опцией самообороны от дронов.