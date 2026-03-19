Танкер дал задний ход в Ормузском проливе

Танкер под флагом Барбадоса дал задний ход в Ормузском проливе, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Reuters.

© Lenta.ru

Судно, перевозившее нефть, отказалось от попыток пройти морским путем после того, как иранские войска были приведены в состояние боеготовности, говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.