Пентагон развернет производство дронов по образцу иранских Shahed

Пентагон, как сообщил замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл, собирается развернуть массовое производство ударных беспилотников LUCAS, которые созданы на основе иранских БПЛА типа Shahed.

Идея, по словам Майкла, слова которого приводит Блумберг, заключается в том, чтобы наладить их массовое производство в Штатах и обеспечить возможность «быстрого наращивания выпуска». По его оценкам, такие дроны «показывают себя очень хорошо» и, как уверены специалисты Пентагона, станут «полезным инструментом в арсенале».

Речь идёт об одноразовых ударных дронах - разработку американской версии, как уточняется, ведёт компания SpektreWorks. Между тем агентство в своей публикации отмечает, что подразделения, оснащённые такими системами, были направлены на Ближний Восток ещё до начала военной операции против Ирана.

Стоимость одного такого БПЛА оценивается в 55 тысяч долларов. Что касается дальности, то она «может превышать 400 морских миль». Частично эти разработки заменят более дорогие крылатые ракеты, стоимость которых, как известно, достигает миллионов долларов.