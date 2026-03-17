Обломки БПЛА обнаружили в российском городе

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщил Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет. На местах происшествий работают экстренные службы.

«В одном случае частично поврежден участок крыши четырехэтажного дома, в другом — задело навес и кровлю частного домовладения», — сообщили в Оперштабе.

Вечером 17 марта опасность БПЛА объявили в Сочи и федеральной территории «Сириус». Глава «Сириуса» Дмитрий Плишкин призвал жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.