Зеленский анонсировал создание надводных дронов

У Украины в скором времени появятся надводные дроны. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«В скором времени у нас появятся надводные дроны, способные действовать в условиях океана», — заявил украинский лидер.

Ранее он заявил, что подарил «военный» iPad королю Великобритании Карлу III. По его словам, с помощью устройства можно наблюдать ситуацию на фронте и цели в воздухе.