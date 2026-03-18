CNN: США недооценили смертоносность иранских беспилотников

США с недооценкой отнеслись к тому, насколько продуктивными и смертоносными являются иранские дроны, сообщает телеканал CNN.

"Столкнувшись со смертоносными иранскими атаками беспилотников по всему Ближнему Востоку, американские военные бросаются в регион оборонительными системами <…>", - отмечает CNN.

"Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и министр обороны Пит Хегсет заявили законодателям на закрытом брифинге в этом месяце, что односторонние беспилотники представляют большую проблему, чем ожидалось, и что ПВО США не сможет перехватить их все", - рассказало американское медиа.

В свою очередь, эксперт Института по изучению войны Джордж Баррос сообщил, что представители сферы нацбезопасности США были шокированы недостаточной готовностью американских вооруженных сил к угрозе беспилотников.

"Мы были в ужасе, потому что было ясно, в какой степени американские планировщики не реализовали или должным образом не усвоили уроки, которые, как мы думали, были извлечены <…> (из конфликта на Украине - прим. "РГ")", - приводит слова Барроса CNN.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США настоятельно побуждают своих союзников по НАТО и на Ближнем Востоке нарастить усилия в контексте разблокировки Ормузского пролива. Примечательно, что перед этим глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что американцы хотели добиться капитуляции Ирана, а сейчас активно просят помощи, чтобы открыть пролив. Иранский министр также указал на то, что Тегеран заблокировал Ормузский пролив не для всех стран, а только для тех, кто осуществляет агрессию в отношении Исламской Республики.