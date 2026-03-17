Американский генерал назвал США «беззащитными»

Генерал космических сил США Майкл Гетлейн заявил, что его страна «беззащитна» против ракетных угроз. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в аналитическом центре McAleese and Associates. При этом, Гетлейн возглавляет проект «Золотой купол» — в 2025 году президент США Дональд Трамп подписал указ о создании одноименной многоуровневой системы противоракетной обороны для защиты материковой части страны.

Как заявил Гетлейн, пока «Золотой купол» не реализован, США остаются практически беззащитными против ракетных угроз. По его словам, Белый дом должен как можно быстрее изменить это, наращивая свои оборонные возможности.

«У нас есть "Золотой купол", потому что страна относительно беззащитна. Мы должны быстро изменить это. События в мире показывают, насколько опасной стала окружающая нас среда», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США уже выиграли войну против Ирана.