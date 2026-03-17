Дубай находится под атакой иранских ракет и дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает информационное агентство WAM.

В военном ведомстве пояснили, что звуки, которые слышатся в различных частях ОАЭ, являются результатом перехвата системами ПВО и истребительной авиацией запускаемых из Ирана баллистических ракет и беспилотников.

На фоне продолжающихся иранских атак Управление гражданской авиации ОАЭ приняло решение о частичном и временном закрытии воздушного пространства страны.

16 марта сообщалось, что туроператоры РФ завершили вывоз всех российских туристов, отдыхавших в Объединенных Арабских Эмиратах по пакетным турам.

В этот же день стало известно, что в районе международного аэропорта Дубая один из топливных резервуаров получил повреждения. Это произошло в результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом.

Ранее иранский дрон ударил по НПЗ в ОАЭ.