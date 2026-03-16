Часть производства украинских дронов перенесли в Европу
Часть предприятий военно-промышленного комплекса Украины, включая производство беспилотников, была перенесена на территорию европейских стран, чтобы избежать ударов российской армии. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, Киев таким образом пытается сохранить производство и поддерживать выпуск беспилотных летательных аппаратов.
Эксперт также отметил, что Украина получает значительное количество дронов из Германии и Великобритании, что позволяет ВСУ продолжать атаки на российские регионы.
По словам Дандыкина, президент Украины Владимир Зеленский ранее предлагал поставки украинских беспилотников и услуги операторов дронов США, однако Вашингтон отказался. При этом, как утверждает эксперт, некоторые страны Ближнего Востока, напротив, проявляют интерес к такой помощи для борьбы с иранскими беспилотниками, передает «Радиоточка НСН».