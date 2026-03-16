В Кабуле на фоне атаки беспилотников прогремели взрывы

В столице Афганистана произошла серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Источники подтверждают, что беспилотные летательные аппараты кружат над Кабулом», — говорится в публикации.

По данным источников, взрывы слышны в нескольких районах города, включая проспект Дар уль-Аман, а также районы Хайрхана, Арзан Кеймат и Тапе-е Маранджан. В последнем расположен военный центр афганской армии.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что за атакой стоит Пакистан. По его словам, один из ударов пришелся по реабилитационному центру, есть погибшие и пострадавшие.

Отношения между Кабулом и Исламабадом обострились в октябре прошлого года. В конце февраля афганская сторона объявила о начале операции вдоль линии Дюранда — непризнанной границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. После взаимных авиаударов стороны при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.