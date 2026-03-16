Фронтовая сводка за 16 марта: "Герани" и "Искандеры" уже летают над Киевом

Понедельник запомнится взаимными атаками конфликтующих сторон на столицы. Украинские военные попытались вчера массово атаковать Москву, но наши силы ПВО справились на отлично. Чего не скажешь об украинской ПВО. Российские "Герани" уже "приземляются" на Майдане, а пролетающие над головой ракеты наших комплексов "Искандер" снимают на видео киевляне.

250 беспилотников летели на Москву

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов Fire Point-1 (крупный одноразовый крылатый БПЛА с деревянно‑композитным фюзеляжем и поршневым бензиновым двигателем). Длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров.Такие дроны способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ. Запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

В общей сложности российские дежурные средства противовоздушной обороны за 48 часов сбили около 250 беспилотников, которые направлялись на Москву.

"Герани" и "Искандеры" долетели до Киева

Мониторинговые каналы и украинские СМИ сообщили, что в ночь на 16 марта ВС РФ атаковали цели в восьми областях Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за сутки зафиксировано 41 "ударное событие" на украинской территории.

"Основная интенсивность пришлась на Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Одесскую области, где удары проходили сериями и с повторением по одним и тем же районам", - уточнил подпольщик.

Обломки одного российского беспилотника упали на Майдан. Повреждения получил монумент Незалежности и расположенные вокруг него объекты.

Под удар также попала фотовыставка, посвященная событиям Евромайдана в 2014 году на Украине. В Сети назвали это "символичным моментом", поскольку именно с протестов на Майдане начались беды современной Украины.

"Это место проклято", - пишут в соцсетях.

Один из очевидцев снял пролетающую над Киевом ракету "Искандер". На видео - ракета стремительно пролетает над автором съемки. Куда именно был прилет этой ракеты, не сообщалось.

Лавров: Украина не готова к переговорам, РФ будет достигать целей на земле

Киевский режим не готов к решению конфликта дипломатическим путем, поэтому Россия продолжит достигать целей СВО на земле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит", - сказал глава МИД России.

Лавров также высказался о позиции Евросоюза по окончанию конфликта на Украине.

"Евросоюз сам себя дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что конструктивно могло бы восприниматься с прицелом на какой-то прогресс на переговорах", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции.

В Сумах досталось "санаторникам" из Латинской Америки

Сергей Лебедев рассказал также и о других ударах по чувствительным объектам ВСУ в ночь на 16 марта.

"Сумы - один прилет в санаторный комплекс "Олдыш", прямо по "санаторникам" из Латинской Америки. Второй прилет - тоже на юге города, на тренировочную базу, ранее пейнтбольный полигон. Чернигов - есть прилеты в автомобильный завод, есть взрывы в местном аэропорту, поражение склада с БПЛА. Есть прилеты в микрорайон Шерстянка. По свидетельству местных товарищей, там расположены артиллерийские склады под землей и много резервуаров, часть из них с ГСМ. Удар был сильный и с продолжительной детонацией. Чугуевский район - били по вероятному местоположению дальнобойных установок, которые ежедневно бьют по Белгороду. Судя по детонации - минимум одно попадание в установку с боезапасом есть", - перечислили координатор подполья.

Ракета прервала учения на полигоне колумбийских наемников

Российские войска нанесли удар по полигону на Украине, где проходили подготовку наемники из Колумбии. Видео первых минут после атаки оказалось в распоряжении ТАСС. Запись передал пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра.

Как рассказал легионер, на полигон прилетела ракета. К тому моменту он уже уехал и находился на позиции, а видео с места ему прислал другой колумбиец, который оставался на полигоне. В результате удара есть погибшие и раненые - среди новобранцев (в том числе иностранцев) и инструкторов. На кадрах запечатлен процесс оказания первой помощи тяжелораненому. За кадром слышна испанская и другая иностранная речь.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины могут находиться до 5 тысяч наемников из стран Латинской Америки. Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выходцы из этих стран обогнали европейцев по численности среди иностранных бойцов. Киев усилил вербовку в данном регионе.

Пленный: О победе у нас уже никто не говорит и даже не думает

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не думают и не говорят о победе, они измотаны и устали. Об этом рассказал пленный украинский боевик 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Владимир Котик.

"По телевизору говорят, что все хорошо, идем, наступаем, побеждаем, но по факту я ничего этого не видел. Ни отпусков, ни больниц - ничего. Люди заканчиваются, людей не хватает, люди измотанные, люди уставшие. Про победу никто уже не думает и не говорит", - посетовал военнопленный. Российские войска отделяют от Славянска считанные километры

Российские силы отделяют от подконтрольного ВСУ Славянска на севере ДНР считаные километры. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Однако, по его словам, это не значит, что там "уже завтра" будет решен вопрос.

Глава ДНР отметил, что продвижение к городу затрудняет сложная пересеченная местность.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ превращают Славянск в город-крепость. Киев эвакуирует государственные муниципальные структуры, транспорт и бизнес. В городе происходит демонтаж троллейбусных линий, мешающих обвешиванию города специальными противодроновыми сетями.

Сбрасываемые с дронов мины маскируют под растительность

Украинские войска применяют самодельные мины, замаскированные под растительность. Об этом рассказал командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным Хищник.

По его словам, подобные устройства российские военнослужащие обнаружили во время выдвижения к позициям.

"Они представляют собой металлический заостренный конус, внутри которого находится взрывчатое вещество", - объяснил боец.

Он рассказал, что такие мины оснащены магнитным взрывателем, поэтому детонация происходит, например, при приближении металлических предметов или техники. ВСУ сбрасывают их с тяжелых БПЛА.