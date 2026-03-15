В США рассказали об опасном ходе Финляндии против России

Финляндия может стать площадкой для размещения французского ядерного оружия в рамках стратегии сдерживания России. С таким утверждением выступил американский журнал The National Interest, комментируя недавние изменения в оборонной политике Хельсинки и Парижа.

Издание обращает внимание на инициативу финского правительства, озвученную министром обороны Антти Хяккяненом 5 марта. Кабмин Финляндии предложил внести поправки в законодательство, которые позволят ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие на территории страны в ситуациях, связанных с обороной.

«Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе», — говорится в публикации TNI.

Данная инициатива Финляндии совпадает по времени с ужесточением ядерной риторики в Европе. На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о вступлении страны в период «продвинутого ядерного сдерживания». Новая доктрина Парижа предполагает не только увеличение количества боеголовок, но и расширение взаимодействия с союзниками. Как утверждается, в совместных учениях по сдерживанию смогут принимать участие Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Потенциальное размещение французского ядерного оружия в Финляндии может стать частью более широкой стратегии Парижа по укреплению безопасности на европейском континенте.

Тем временем в Москве уже отреагировали на подобные тенденции. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во вторник подчеркнул неизменность позиции РФ. По его словам, Россия выступала и продолжит выступать категорически против любых действий, которые способны спровоцировать новый виток гонки ядерных вооружений.