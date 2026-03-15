США запустили противобункерную ракету по Ирану

США запустили по территории Ирана так называемую противобункерную ракету. Ее смогли сбить на юго-западе страны, такое заявление распространяет гостелевидение исламской республики (IRIB) со ссылкой на Вооруженные силы (ВС) Ирана.

«В результате успешной операции системы ПВО страны уничтожена усовершенствованная крылатая ракета воздушного базирования, предназначенная для прорыва бункеров, принадлежащая американской террористической армии», —

Согласно передаваемой информации, боеприпас перехватили над городом Ленде. Какая разновидность оружия имеется в виду под «противобункерной», не уточняется.