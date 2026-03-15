$80.2391.98

США запустили противобункерную ракету по Ирану

Lenta.ru

США запустили по территории Ирана так называемую противобункерную ракету. Ее смогли сбить на юго-западе страны, такое заявление распространяет гостелевидение исламской республики (IRIB) со ссылкой на Вооруженные силы (ВС) Ирана.

США запустили противобункерную ракету по Ирану
© РИА Новости

«В результате успешной операции системы ПВО страны уничтожена усовершенствованная крылатая ракета воздушного базирования, предназначенная для прорыва бункеров, принадлежащая американской террористической армии», —

Согласно передаваемой информации, боеприпас перехватили над городом Ленде. Какая разновидность оружия имеется в виду под «противобункерной», не уточняется.