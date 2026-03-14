Названы главные цели весенне-летней кампании ВС РФ

Освобождение Донбасса и Запорожской области, а также создание зоны для подступа к Одессе станут главными целями ВС РФ весной и летом 2026 года. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает NEWS.ru.

В субботу аналитик назвал возможные этапы весенне-летней кампании.

«Важнейшей целью для нас является кампания по освобождению Донбасса и Запорожской области. Приоритетной задачей для ВС РФ остается Одесса и территория ближе к Черному морю. Это будет одна из важных целей весенне-летнего сезона», — сказал Дандыкин.

По его словам, также продолжится расширение буферной зоны. Она должна заблокировать поставки на Украину и «приостановить прилеты на наши территории».

