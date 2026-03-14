Мощные взрывы ФАБ-3000 попали на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры оперативного контроля опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как говорится в публикации, ударам подверглись пункт управления беспилотниками №5 ВСУ в Константиновке (ФАБ-500), пункт временной дислокации №60 противника в населенном пункте Красный Лиман (ФАБ-3000) и №100 в Константиновке (ФАБ-3000).

14 марта сообщалось, что российские военнослужащие ведут интенсивные бои на нескольких участках фронта под Константиновкой, сталкиваясь с активным сопротивлением ВСУ.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами».

