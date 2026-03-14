В Херсоне гремят взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремела серия взрывов, сообщает в субботу издание "Общественное" в своем телеграм-канале.

По данным журналистов, взрывы в Херсоне произошли утром в субботу, о громких звуках сообщили жители города. Другой информации об инциденте не приводится.

При этом, об объявлении воздушной тревоги на территории региона журналисты не сообщили.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Херсоне взрывы произошли и вечером пятницы, тогда воздушная тревога также не была объявлена на момент инцидента. Информация уточняется.