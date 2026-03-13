Израиль сообщил об атаке на двух ключевых командиров Ирана

Израиль атаковал двух иранских командиров, ответственных за запуски ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«В течение 24 часов Армия обороны Израиля ликвидировала двух ключевых командиров, ответственных за запуски ракет в сторону государства Израиль», — утверждается в публикации.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что с момента начала операции Израиль нанес в общей сложности более семи тысяч ударов по Ирану.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом. Он поблагодарил российского лидера за оказываемую Москвой поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану.