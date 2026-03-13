В ЦАХАЛ подвели итоги ударов по Ирану

С момента начала операции Израиль нанес в общей сложности более семи тысяч ударов по Ирану.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля действует по всему Ирану и нанесла около 7600 ударов», — отмечается в публикации.

По данным ЦАХАЛ, это число включает более 2000 ударов по штаб-квартирам и правительственным объектам, а также около 4700 ударов по объектам иранской ракетной программы.

Ранее Израиль объявил о масштабных ударах по объектам инфраструктуры на территории Ирана.