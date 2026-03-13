Эксперт объяснил, как сбили самолет США над Ираком

Иранские силы могли спровоцировать столкновение двух заправщиков США, из-за чего КС-135 потерпел крушение на западе Ирака. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

© Wikipedia Commons

Ранее центральное командование ВС США заявило о потере самолета KC-135 Stratotanker во время военной операции против Ирана. Судно потерпело крушение на западе Ирака. Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» взяла ответственность за его уничтожение на себя. Погибли четыре человека.

По словам Попова, ракеты ПВО могли спровоцировать маневр в воздухе. Самолеты стали уходить от удара в воздухе и столкнулись.

«Они сразу отцепляются и начинают маневрировать, набирать высоту или опускаться резко вниз, влево, вправо. Хаотичность этих движений могла привести к столкновению воздушных судов. Испугали их, грубо говоря», — заявил Попов.

Эксперт добавил, что из-за столкновения один самолет потерял управление и потерпел крушение, а второй смог добраться до аэродрома посадки на дружественной территории. Попов отметил, что спровоцировать столкновение достаточно просто, поскольку пилоты находятся в большом напряжении.