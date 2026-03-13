Раскрыты новые подробности операции «Поток»

Командование 30-го полка Вооруженных сил Российской Федерации в ходе операции "Поток" находилось в трубе вместе с бойцами, сообщает ТАСС.

"Наше командование находилось с нами в этой трубе", - заявил командир разведроты с позывным "Черкес", принимавший участие в операции.

По его словам, присутствие командования воодушевило российских бойцов и придало им мужества.

Жители оккупированной Суджи встречали российских бойцов, вышедших из трубы, с радостью.

"Помню, как в марте того года увидели чумазых, как трубочисты, солдат с красными повязками", - рассказала ТАСС местная жительница.

Она вспоминает, что российские военнослужащие заходили в дома и предупреждали о скорой эвакуации, а местные звали их поесть и помыться.

Однако жители Суджи не просто радовались, но и помогали бойцам ВС РФ. "Черкес" отметил, что они очень помогли, показывая, где могут находиться силы ВСУ.

Напомним, что "Поток" (или "Труба") - это уникальная военная операция российских сил, проводившаяся в марте 2025 года. Российские бойцы прошли по магистральному газопроводу "Уренгой - Помары - Ужгород", выйдя в тыл украинских позиций для освобождения Суджи.

Подготовка заняла несколько недель: откачали остатки газа, закачали кислород, оборудовали места отдыха каждые 70 м, запас воды и боковые выходы.

Выход сотен российских бойцов из трубы в промышленной зоне Суджи 8 марта 2025 года стал неожиданностью для ВСУ. Это позволило быстро освободить промзону, а затем - Суджу и ее окрестности.