ВСУ напали на Адыгею

В Майкопе, столице Адыгеи, местные жители сообщают о многочисленных взрывах, вызванных атакой беспилотников ВСУ. Налет начался около 2:50 ночи и продолжается до сих пор.

По информации, предоставленной SHOT, жители города услышали уже около двух десятков взрывов в различных районах Майкопа. Также поступают сообщения о срабатывании сирен тревоги. Очевидцы отмечают, что в квартирах "трясутся окна", а у автомобилей включаются сигнализации.

На данный момент режим беспилотной опасности уже введён на территории республики. Официальные власти пока не предоставили информацию о последствиях атаки и возможных пострадавших.

Ранее сегодня ночью губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки ВСУ силами ПВО.