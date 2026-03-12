В центре Дубая прогремели взрывы, сообщило агентство AFP, передает Times of Israel. Как уточняется, над жилым кварталом поднялись густые клубы дыма.

Власти Дубая ранее подтвердили информацию о падении беспилотного летательного аппарата на одно из зданий в районе Дубай-Крик-Харбор. В связи с инцидентом жилая постройка была оперативно эвакуирована для безопасности горожан. По данным официальных источников, возгорание удалось быстро локализовать.

Подчеркивается, что силы ПВО ОАЭ отражают угрозы со стороны Ирана, связанные с запуском ракет и беспилотников. Слышимые звуки — это результат перехвата целей системами противовоздушной обороны, заявило Министерство обороны ОАЭ в соцсетях.

Атака стала частью масштабного ответного удара Ирана по странам Персидского залива, начатого Тегераном после вступления США и Израиля в военную операцию 28 февраля. С момента эскалации конфликта ПВО ОАЭ перехватили более 1,5 тыс. иранских беспилотников и свыше 260 баллистических ракет.