Ливан нанес массированные удары по Израилю

Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило о начале военной операции против Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Более 100 ракет были запущены по северу Израиля. Взрывы гремят в Верхней Галилее, на Голанских высотах и в городах Кирьят-Шмона и Хайфа. Израильская система ПРО «Железный купол» пытается отразить массированную атаку.

Ранее советник по внешней политике при канцелярии Верховного лидера Ирана Камаль Харази заявил, что Тегеран поддержит шиитское движение «Хезболлу» всеми средствами, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана. По мнению Харази, в случае полномасштабного конфликта ливанский народ, арабские страны и члены «оси сопротивления» поддержат Ливан в борьбе с Израилем.