Мэр Сочи Прошунин заявил о работе ПВО в городе

Глава города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи работает система противовоздушной обороны, отражая атаку беспилотных летательных аппаратов.

В Сочи отражается атака беспилотников, в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале Прошунин. Все городские службы переведены в режим максимальной готовности, координацию действий осуществляет оперативный штаб.

Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», – заявил мэр.

Горожанам и туристам рекомендуется воздержаться от фото- и видеосъемки работы ПВО, беспилотников, их обломков и деятельности оперативных служб. Информация о завершении опасной ситуации будет доведена до населения сразу после отмены тревоги.

Силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над регионами России.

После атаки ВСУ на Кубани были найдены обломки беспилотников в двух районах. Во дворе детского сада были повреждены калитка и окна.