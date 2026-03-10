ВС РФ сожгли скопление операторов дронов ВСУ

Военкор Андрей Руденко рассказал, что беспилотник ВС РФ уничтожил место скопления операторов украинских дронов в Днепропетровской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Операторы дронов ВСУ укрывались в одном из строений в частной застройке. Цель была атакована российским дроном.

«Операторы ударного дрона работали в паре, один корректировал полет в связи с плохими метеоусловиями, а другой ювелирно управлял дроном», - подчеркнул Руденко.

Ранее ВС РФ уничтожили украинскую мобильную огневую группу ПВО в Сумской области. Российский военный рассказал РИА Новости, что украинское противодронное подразделение пыталось выдать свой автомобиль за гражданский, но было выслежено российскими беспилотниками. ВСУ потеряли трех солдат, всё противодронное вооружение и оборудование.