Глава Пентагона Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что вторник, 10 марта, станет «самым масштабным» днем ударов США по Ирану.

— Сегодня будет день самых интенсивных ударов по Ирану. Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок, — приводит слова министра войны агентство РИА Новости.

10 марта в Fars писали, что американские военные атаковали школу в иранском городе Хомейн. По информации журналистов, ракетный удар также повредил несколько жилых домов рядом с учебным заведением.

Иран готов к затяжному конфликту с США, заявил 10 марта советник по внешней политике при канцелярии верховного лидера страны Камаль Харази. По его словам, места для дипломатии больше нет, поскольку Соединенные Штаты дважды наносили удары в ходе переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожают корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, потому что это «веселее». По словам главы Белого дома, войска Соединенных Штатов уже потопили 46 иранских военных судов.