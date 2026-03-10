«Вплоть до Одессы»: военный эксперт спрогнозировал крупную операцию ВС РФ

Военный эксперт, доктор наук Александр Артамонов считает, что ВС РФ могут взять под контроль все прибрежные территории вплоть до Одессы. Об этом Артамонов рассказал News.ru.

По мнению Артамонова, пока крупную операцию не удается провести из-за таяния снега. Он предположил, что она может начаться, когда установится теплая погода.

«Естественно, сейчас это невозможно в силу того, что все размыто. На мой взгляд, такой задачей [операции - прим.ред.] может являться освобождение береговой полосы, доходящей до Одессы», - отметил эксперт.

Артамонов добавил, что это могло бы изменить ситуацию на всех участках зоны СВО. По его мнению, операция могла бы включать «помощь Приднестровью» и блокировку операций НАТО в Черном море.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российские войска снизили интенсивность наступления из-за весенней оттепели. Ближайшей целью ВС РФ он назвал полный контроль над ДНР через агломерацию Краматорска, Славянска и Дружковки.