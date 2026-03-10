Взрывы прогремели в небе над Дохой

В небе над Дохой во вторник прозвучали звуки нескольких взрывов.

© Global look

По предварительным данным, взрывы могли быть связаны с работой систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Жители Дохи получили на мобильные телефоны экстренные уведомления о повышении уровня угрозы безопасности. В сообщениях содержалась настоятельная рекомендация оставаться в помещениях.

Накануне силы ПВО Катара отразили ракетную атаку.

Сообщалось, что системы ПВО Катара с конца февраля уничтожили более 100 иранских ракет и 24 БПЛА.