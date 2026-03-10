Полковник объяснил «затишье» в зоне СВО

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВС РФ снизили активность наступления из-за весенней оттепели в зоне СВО. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Матвийчук подчеркнул, что конфигурация фронта, расположение войск и действия ВС РФ говорят о стремлении достичь «самых решительных целей». Первой целью военный назвал полный контроль над ДНР, агломерацией Краматорска, Славянска и Дружковки.

Еще одной целью ВС РФ Матвийчук назвал создание буферных зон в Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях. В то же время он подчеркнул, что из-за «климатических условий» активность наступления снизилась.

«Весна, таяние снегов, техника вязнет», - объяснил Матвийчук.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ведут ожесточенные бои с ВСУ в южной части Константиновки и в лесах в этом районе. По его данным, ВСУ пытаются контратаковать на славянско-краматорском направлении, но с переходом сел Резниковка и Голубовка под контроль ВС РФ российские войска стали ближе к охвату агломерации.