В европейской стране задумались о выходе из НАТО

Испанская левая партия «Подемос» выступила с предложением провести референдум по вопросу выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом заявил представитель партии Пабло Фернандес, передает ТАСС.

«"Подемос" продолжает просить испанское правительство о закрытии баз США в нашей стране, выходе из НАТО или, по крайней мере, проведении референдума о выходе из НАТО, чтобы это решение приняло испанское общество. Мы должны не допустить любого участия нашей армии в конфликте — ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз альянса в Средиземном море», — подчеркнул политик.

Фернандес также высказался против проведения США и Израилем масштабной военной операции против Ирана.

7 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Москвы о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и на всем Ближнем Востоке.