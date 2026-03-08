В Иране сообщили об ударе США по эсминцу, есть пострадавшие

Как минимум 104 иранских моряка погибли и 20 пропали без вести в результате атаки американской подлодки на иранский эсминец IRIS Dena. Об этом проинформировала пресс-служба армии Ирана.

© Wikipedia Commons

«На борту эсминца находились 136 человек экипажа, из которых 104 погибли, 20 считаются пропавшими без вести», — цитирует заявление иранская гостелерадиокомпания.

Корабль возвращался с учений.

«Эскалация нефти»: кто пострадает от перекрытия Ормузского пролива

Иран после начала бомбардировок приступил к оборонительной операции под кодовым названием «Безумец».