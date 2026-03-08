Взрывы прогремели в Абу-Даби

Взрывы прогремели в столице ОАЭ Абу-Даби, передает агентство Agence France-Presse (AFP).

Кроме того, Эмираты отвергают свою причастность к удару по опреснительной установке в Иране, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источник.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Из-за эскалации конфликта международный аэропорт Дубая временно приостановил свою работу. О том, когда аэровокзал восстановит работу, информации нет. Также сообщалось, что Военно-морские силы Ирана нанесли массированные удары при помощи БПЛА по американским объектам в ОАЭ и Кувейте.