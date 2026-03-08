Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые нанесли удар по территории Ирана. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в Ynet.

В материале также добавили, что соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.

Днем ранее президент ОАЭ Заид Аль Нахайян заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.

В тот же день в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах, в том числе в популярной Дубай-Марине.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Через некоторое время стало известно, что один из иранских дронов врезался в 90-этажный жилое здание в Дубае. Очевидцы случившегося сняли последствия столкновения на видео.

По данным The New York Times, более 870 человек погибли с 28 февраля в ходе военных действий на Ближнем Востоке. Наибольшее число зафиксировано в Иране, однако боевые действия также привели к смертям в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Ливане и Израиле.