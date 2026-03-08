Иран начал применять невиданные ракеты

ЦАХАЛ предупредил о том, что не сможет в ближайшее время гарантировать своевременное предупреждение о ракетных атаках Ирана.

© Российская Газета

Тактика КСИР на выбивание ключевых противоракетных радаров США в регионе приносит плоды.

"Характерный признак утраты ключевых РЛС раннего обнаружения, что сокращает время реагирования на ракетные атаки. А ввиду сокращения запасов зенитных ракет Израиль подошел к тому порогу, за которым придется выбирать, что сбивать, а что пропустить", - пишет военный эксперт Борис Рожин.

На этом фоне Иран перешел к тактике "огневого вала", применив новые типы ракет. В 22-й атаке задействованы не использовавшиеся ранее баллистические ракеты "Хоррамшахр-4"/"Хейбар" и "Фаттах". В числе других целей ими поражен укрепленный командный пункт ЦАХАЛ, где могли погибнуть семь высокопоставленных офицеров и другие военные.

"По сообщениям ряда источников, перехватить новые ракеты не удалось ни одной стороне. Даже эшелонированная израильская ПВО, включающая комплексы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" не смогла полностью отразить атаку", - сообщила "Военная хроника".

Самая любопытная из новых иранских ракет - "Хоррамшахр-4". Она построена с использованием северокорейских наработок в области МБР, имеет жидкостный двигатель, взлетную массу порядка 30 тонн и способна нести 1800-килограммовую боеголовку.

Благодаря ей ракета может эффективно поражать хорошо защищенные цели, командные бункеры и ангары на авиабазах, пишет Military Watch Magazine. "Хоррамшахр-4" может оснащаться маневрирующей головной частью - эту технологию КНДР передала Ирану еще в 90-е годы.