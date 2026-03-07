Дрон врезался в дубайский небоскреб

Небоскреб "Марина-23" в Дубае подвергся атаке иранского беспилотника: зафиксировано возгорание на высоте 88-го этажа здания, состоящего всего из 90 уровней. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно предварительной информации от местных источников, инцидент мог затронуть сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), находившихся на момент происшествия внутри башни.

Пожарные службы оперативно приступили к эвакуации персонала и посетителей здания. В результате падения обломков дрона загорелся автомобиль на близлежащем мосту Dubai Hills Bridge.

Подробности инцидента продолжают уточняться, официальные заявления властей ОАЭ пока не поступали.