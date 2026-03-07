Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня Иран «получит очень сильный удар», не уточнив, что именно имеет в виду. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он также утверждает, что «всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей». Виной этому он назвал «плохое поведение» Ирана.

Трамп также счел, что обещание президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана не атаковать соседние страны было дано «только из-за непрекращающихся атак США и Израиля».

«Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам», — написал глава Белого дома.

Накануне Трамп назвал два варианта безоговорочной капитуляции Ирана. Один из них — это полная утрата Исламской Республикой своего боевого потенциала.