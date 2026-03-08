Над Россией 8 марта сбили более 150 беспилотников

За несколько часов 8 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 152 беспилотника (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, больше всего дронов с 8 до 14 часов дежурные средства ПВО перехватили над Брянской областью — 103. Еще 13 и 12 БПЛА сбили над территорией Тульской и Калужской областей соответственно.

Десять БПЛА удалось сбить над Белгородской областью, четыре — над акваторией Азовского море, три в Курской области. По два дрона перехвачено над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Один БПЛА сбит над Орловской областью.

Также российские ПВО перехватили семь управляемый авиационных бомб.