В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал политик под фотографией с предупреждающей надписью.

Каких-либо других подробностей он не привел.

Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, в 15:10 по московскому времени сообщил о временном перекрытии движения транспорта по объекту.

В ночь на 6 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Крыму 56 беспилотников. Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки ранения получили девять человек.