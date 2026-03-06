Бойцы группировки войск «Север» при штурме Графского в Харьковской области нашли целую сеть тоннелей, созданных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным «Спартак».

По его словам, о том, что в населенном пункте дома связаны тоннелями, российские бойцы узнали, когда противник попытался зайти им в тыл.

«Начали проводить работы по зачистке и в конечном итоге почти с тыла к нам выскочили враги, среагировал наш пулеметчик. И полностью отработал, не дал зайти врагам в наш тыл», - рассказал «Спартак».

В итоге выяснилось, что в ближайшем лесу выкопан целый «подземный город» с многочисленными пулеметными точками. При этом очень сильно помогло российским военным то, что бойцы ВСУ «не смогли вовремя уйти и передать информацию следующим подразделениям», пояснил командир.

Ранее стало известно, что российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль село Харьковка, выбив оттуда подразделения Вооруженных сил Украины. Также Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Покровка под Краснопольем.