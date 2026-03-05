Раскрыты масштабы военной операции Ирана

В СМИ появилась информация о том, сколько ракет выпустил Иран с начала совместной военной операции Израиля и США. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Fars.

Как сообщает источник, за время конфликта Иран выпустил уже более 500 ракет — как крылатых, так и баллистических. Кроме того, Тегеран также использовал более 2 тысяч БПЛА.

Помимо этого, США также потопили иранский фрегат IRIS Dena. Для этого им потребовалась всего одна торпеда, стоимость которой оценивается в 4,2 миллиона долларов — около 326,760 миллионов рублей по текущему курсу. Торпеда несла на себе боеголовку весом почти 300 кг и сдетонировала под кормой судна. В результате погибло более 100 членов экипажа.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил глава Белого дома Дональд Трамп, причиной операции стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. В итоге Иран был атакован совместными силами двух стран, что привело к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи.