Американский бомбардировщик прибыл в Британию

Американский бомбардировщик B-1 прибыл на базу военно-воздушных сил Великобритании в графстве Глостершир после того, как королевство разрешил США использовать свои базы для ударов по Ирану. Об этом сообщает газета Independent.

© Газета.Ru

Отмечается, что этот самолет способен нести на себе 24 крылатые ракеты.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 1 марта сообщил в соцсети X, что Лондон принял просьбу Вашингтона использовать британские военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого премьер заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции против Исламской Республики и попросили об этом только 28 февраля.

При этом газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала иранской кампании.

Ранее президент США назвал Стармера неудачником из-за нерешительной позиции Британии по Ирану.