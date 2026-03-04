Хегсет раскрыл, когда США завершат операцию против Ирана

Точные сроки проведения масштабной операции против Ирана пока не определены, военные действия будут продолжаться от 3 до 8 недель, рассказал на брифинге глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по школам, правительственным зданиям, военным объектам на территории Ирана.

Глава США Дональд Трамп в первые дни после начала конфликта сделал ряд пафосных заявлений. В частности, сообщил, что операция идет с опережением графика, Иран потерял флот, правительство, средства ПВО.

Американский лидер заметил также, что Тегеран несколько раз поднимал вопрос о завершении конфликта, переговорах, но он ответил на все просьбы: «Слишком поздно».

«Наши действия ограничены лишь стремлением президента Трампа добиться определенных целей ради блага американцев. Сроки могут составлять как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три. Мы сами определяем динамику и темпы операции», — разъяснил Хегсет.

Министр войны признал, что изначально речь и не шла о том, что США будут вести «честный бой» против Ирана. Он добавил, что американская армия «бьет противника тогда, когда он уже повержен».